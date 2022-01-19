Томская лыжница завоевала медали на всероссийских соревнованиях

Томский Обзор / Фото: 19 января 2022 // Фото: tomsk.gov.ru

Лыжница из Томской области Алёна Баранова завоевала медали на всероссийских соревнованиях, которые прошли в Архангельской области. Спортсменка тренируется у олимпийской чемпионки Натальи Барановой, сообщает пресс-служба областной администрации.

Так, томская лыжница быстрее всех преодолела гонку классическим стилем на дистанции 10 км на соревнованиях по лыжным гонкам среди юниоров и юниорок 21-23 лет. Время на лыжне составило 30 минут 29,9 секунд.

Ранее Алёна заняла второе место на IV этапе Кубка России по лыжным гонкам, который также прошел в Архангельской области. За медали в спринте свободным стилем боролись более 80 спортсменов. Томичка успешно прошла квалификацию и в финале стала второй.

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