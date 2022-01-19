18+
18+

Томская лыжница завоевала медали на всероссийских соревнованиях

Награды и назначения, Спорт, Спорт в Томске, Томские новости, Томск Томская область спорт лыжница медали соревнования спортсмены мастер спорта Томская лыжница завоевала медали на всероссийских соревнованиях

Лыжница из Томской области Алёна Баранова завоевала медали на всероссийских соревнованиях, которые прошли в Архангельской области. Спортсменка тренируется у олимпийской чемпионки Натальи Барановой, сообщает пресс-служба областной администрации.

Так, томская лыжница быстрее всех преодолела гонку классическим стилем на дистанции 10 км на соревнованиях по лыжным гонкам среди юниоров и юниорок 21-23 лет. Время на лыжне составило 30 минут 29,9 секунд.

Ранее Алёна заняла второе место на IV этапе Кубка России по лыжным гонкам, который также прошел в Архангельской области. За медали в спринте свободным стилем боролись более 80 спортсменов. Томичка успешно прошла квалификацию и в финале стала второй.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Wink впечатляет: 1,2 млрд часов контента показал онлайн-кинотеатр в 2021 году

19 января 2022
Томские новости

Депутату думы Томска Фадеевой избрали меру пресечения, не связанную с лишением свободы

28 декабря 2021
Томские новости

Томичи вошли в шорт-лист премии «Серебряный Лучник» – Сибирь

14 января 2022
Томские новости

В Томске в горящем здании гипермаркета «Лента» обрушилась крыша

21 декабря 2021
Томские новости

ТГУ принял первый турнир Университетской лиги по CS:GO

22 декабря 2021
Томские новости

Летом авиакомпаний «Россия» запустит ежедневный авиарейс из Красноярска в Томск

24 декабря 2021
Томские новости

Новогодние праздники с Wink: выбери фильм в подарок

21 декабря 2021
Томские новости

В томском «Киномаксе» покажут «Лакричную пиццу» Андерсона о жизни в 70-х

19 января 2022
Томские новости

Томичи могут научиться отличать здоровый город от нездорового

13 января 2022
Комментарии для сайта Cackle