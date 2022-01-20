Томские школьники смогут «погулять» по парку роботов и попробовать себя в роли веб-дизайнера в ТПУ

Томский Обзор / Фото: 20 января 2022 // Фото: tpu.ru

До 25 января в Томском политехническом университете проходит серия экскурсий и мастер-классов «IT в ТПУ» для школьников 9-11 классов. Ребятам расскажут о сетевом и системном администрировании, еще они попробуют сделать личный сайт и «погуляют» по парку роботов вуза, сообщает пресс-служба вуза.

Стать участником мероприятия может любой ученик 9-11-го класса, пройдя регистрацию. Организаторы пришлют на электронную почту ссылки на трансляцию. Программа пройдет в онлайн-формате, мероприятия проведут преподаватели Инженерной школы информационных технологий и робототехники и Инженерной школы ядерных технологий ТПУ.

В частности, сегодня, 20 января, в 16:00 стартуют экскурсии по информационным лабораториям Томского политеха. Школьники смогут познакомиться с роботами, среди которых робот-манипулятор, роботы-футболисты, и Промоботом, а также узнать, как они участвуют в образовательном процессе студентов. А 21 января состоится виртуальная экскурсия по Яндекс-площадке и ее ресурсам.

У участников «IT в ТПУ» также будет возможность пообщаться с директором Инженерной школы информационных технологий и робототехники вуза Ростиславом Яворским. Встреча пройдет 24 января в 16:00 (по томскому времени). На ней они смогут узнать о перспективах IT-технологий в России, приемной кампании ТПУ этого года, направлениях подготовки, жизни в кампусе вуза, а также задать интересующие вопросы.

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