Краснокнижный леопард Бриллиант из Северского природного парка переехал в Большереченский зоопарк

Сотрудники Большереченского зоопарка в Омской области рассчитывают получить потомство от краснокнижного дальневосточного леопарда, приобретенного в конце декабря в Северском природном парке Томской области, сообщает информационное агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на заведующую информационно-методическим отделом зоопарка Наталью Болотову.

По ее словам, чистокровного дальневосточного леопарда по кличке Бриллиант привезли в Большереченский зоопарк в конце декабря, и сейчас он адаптируется к новым условиям.

«Это молодой мальчик, ему три года. (...) Он живет в своем вольере, по соседству с ним две девушки — дальневосточный леопард Мира и черный леопард Багира», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, в зоопарке имеется еще самка персидского леопарда, но она в силу климатических особенностей содержится в теплом павильоне, поэтому Бриллиант ее пока не видел. Болотова отметила, что сейчас, пока хищник еще не привык к новым условиям, черт своего характера он не проявляет.

«Это понятно, что первое время, месяца два-три, ему нужно на адаптацию, чтобы он привык и к сотрудникам, и к новому месту, и к своим соседкам, а затем, когда он уже познакомится со всеми, обвыкнется, мы будем уже знакомить его с девушками. С кем-то из них должны сложиться теплые отношения», — сказала Болотова.

Она добавила, что теоретически котята могут появиться у любой из трех самок, и это может произойти уже в текущем году. Однако в идеале сотрудники зоопарка рассчитывают на потомство именно от чистокровных дальневосточных особей.

Болотова также сказала, что до Бриллианта самец леопарда в зоопарке уже был, но его привезли уже сильно возрастным и дождаться от него потомства так и не удалось.

Государственный Большереченский зоопарк имени В.Д.Соломатина — единственный в России сельский зоопарк. Он занимает площадь 9 гектаров и располагается в живописной пойме речки Большая, недалеко от впадения ее в Иртыш. В зоопарке содержится более 200 видов и более 2000 экземпляров животных. Из них более 50 видов занесены в Красную книгу РФ и в международную Красную книгу. Несмотря на удаленность от Омска на 200 км, зоопарк ежегодно посещают более 100 тыс. человек.

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