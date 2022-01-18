18+
18+

В Томске Mercedes-Benz врезался в ограждение и перевернулся, пострадал пассажир

Дороги, Происшествия, Томские новости, Томск Томская область авария мерседес автомобиль дорога В Томске Mercedes-Benz врезался в ограждение и перевернулся, пострадал пассажир

В Томске Mercedes-Benz наехал на ограждение и перевернулся, в результате чего пострадал пассажир, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

ДТП произошло во вторник, 18 января, около 01:30 на ул. Елизаровых, 86. По предварительным данным, 31-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz не справился с управлением. В результате автомобиль выехал на встречную полосу и совершил наезд на дорожное ограждение, после чего опрокинулся.

Пассажир автомобиля, 39-летний мужчина, с травмами доставлен в больницу.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Требуется помощь очевидцев, обращаться можно по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт 79, в кабинет № 102. Или по телефону: +7 (3822) 794-693.

Фото: 70.мвд.рф

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Инвестор «Дома за рубль» на Розочке в Томске получил окончательную льготу

18 января 2022
Томские новости

Пожар в томском гипермаркете «Лента» полностью ликвидирован

22 декабря 2021
Томские новости

В Томске завершилось строительство нового детского сада в Зеленых горках

27 декабря 2021
Томские новости

Защита осужденного мэра Томска Ивана Кляйна подала жалобу на приговор

10 января 2022
Томские новости

Причиной пожара в томской «Ленте» стал поджог, поджигателя задержали

21 декабря 2021
Томские новости

Рядом с вами в Новом году: как компания «Сибагро» поздравила жителей Томского района

23 декабря 2021
Томские новости

В Томске сняли ролик о том, как и почему в городе появился клейменый кирпич

14 января 2022
Томские новости

В Томске открылся еще один пункт регистрации авто в МФЦ

11 января 2022
Томские новости

Пожарные выезжали в супермаркет «Лента» на Красноармейской в Томске из-за сработавшей пожарной сигнализации

10 января 2022
Комментарии для сайта Cackle