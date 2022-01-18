В Томске Mercedes-Benz врезался в ограждение и перевернулся, пострадал пассажир

Томский Обзор / Фото: 18 января 2022 // Фото: 70.мвд.рф

В Томске Mercedes-Benz наехал на ограждение и перевернулся, в результате чего пострадал пассажир, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

ДТП произошло во вторник, 18 января, около 01:30 на ул. Елизаровых, 86. По предварительным данным, 31-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz не справился с управлением. В результате автомобиль выехал на встречную полосу и совершил наезд на дорожное ограждение, после чего опрокинулся.

Пассажир автомобиля, 39-летний мужчина, с травмами доставлен в больницу.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Требуется помощь очевидцев, обращаться можно по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт 79, в кабинет № 102. Или по телефону: +7 (3822) 794-693.

Фото: 70.мвд.рф

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