Томичи могут ознакомиться с противопоказаниями к проведению вакцинации от COVID-19

18 января 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Министерство здравоохранения России утвердило перечень противопоказаний к проведению вакцинации от коронавируса, сообщает телеграм-канал «Область здоровья».

Так, среди бессрочных показаний — аллергия и тяжелые поствакцинальные осложнения после предыдущей прививки (анафилактический шок, тяжелые генерализированные аллергические реакции, судорожный синдром, температура тела выше 40 градусов, гиперемия или отек в месте инъекции), а также гиперчувствительность к компонентам препарата.

К противопоказаниям, устанавливаемых на определенный срок относятся: острые инфекционные заболевания, протекающие в средней и тяжелой степени тяжести; неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний (на период острого заболевания или обострения хронического заболевания и на две-четыре недели после выздоровления или наступления ремиссии); острые респираторные вирусные заболевания, протекающие в легкой степени тяжести; острые инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта «до нормализации температуры тела».

Среди иных противопоказаний: злокачественные образования (при вакцинации «Эпиваккороной», «Эпиваккороной-Н» и «Ковиваком»); беременность и грудное вскармливание (при вакцинации «Эпиваккороной», «Эпиваккороной-Н», «Спутником Лайт», «Спутником М», «Гам-ковид-вак-лио» и «Ковиваком»); возраст старше 60 лет (при вакцинации «Гам-ковид-вак-лио», «Спутником М», «Эпиваккороной-Н» и «Ковиваком»); недостижение возраста 18 лет (исключение — вакцинация «Спутником М», однако в ее случае противопоказанием является недостижение возраста 12 лет) и другие.

С полным перечнем противопоказаний можно ознакомиться здесь.

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