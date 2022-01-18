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Томичи снова увидят легендарный «ВАЛЛ-И» на большом экране

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В томском кинотеатре «Киномакс» 13 января вышел в прокат главный экологический шедевр «Дисней-пиксар» — мультфильм «ВАЛЛ-И».

В центре сюжета — робот ВАЛЛ-И. Он из года в год прилежно трудится на опустевшей Земле, очищая нашу планету от гор мусора, которые оставили после себя улетевшие в космос люди. ВАЛЛ-И не представляет, что совсем скоро произойдут невероятные события, благодаря которым он встретит друзей, поднимется к звездам и даже сумеет изменить к лучшему своих бывших хозяев, совсем позабывших родную Землю.

Премьера фильма в США состоялась 27 июня 2008 года, а премьера в России — 3 июля 2008 года. «ВАЛЛ-И» был номинирован на «Оскар» в шести категориях и одержал победу как «Лучший анимационный фильм», собрав в прокате больше полумиллиарда долларов. По данным проекта Кино Mail.ru, жители России считают «ВАЛЛ-И» лучшим анимационным фильмом из числа созданных в период 2000–2020 гг. В 2021 году мультфильм был признан национальным достоянием США, попав в Национальный реестр фильмов Библиотеки Конгресса.

Стоимость билетов — 300 рублей. Узнать расписание сеансов и приобрести билеты можно на сайте «Киномакса».

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