Мужчина и женщина погибли при пожаре в томском селе

18 января 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Мужчина и женщина погибли при пожаре в селе Озерное Колпашевского района Томской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Сообщение о возгорании в трехквартирном одноэтажном брусовом доме по адресу: с. Озерное, пер. Школьный поступило 18 января в 3:47. В результате пожара сгорела обрешетка крыши дома, частично прогорело и обрушилось потолочное перекрытие. Также сгорела обрешетка крыши веранды, внутри и снаружи обгорели стены.

Возгорание было ликвидировано в 5:50, его причина устанавливается. Общая площадь пожара составила 192 кв.м.

В одной из квартир были обнаружены тела мужчины 1960 года рождения и женщины, личность которой устанавливается.

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