Ледяные горки в Томске временно закрыли из-за потепления

17 января 2022 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак, из архива издания

Администрации Советского и Ленинского районов приняли решение из-за плюсовой температуры закрыть для эксплуатации ледяные горки, сообщает пресс-служба администрации Томска.

В частности, не работают горки на Ново-Соборной площади, улице Интернационалистов 12 и на проспекте Ленина 217.

"Такая мера позволит сохранить ледяные сооружения в целости и обеспечит безопасность томичей", - отмечается в сообщении.

С наступлением минусовых температур горки снова откроют. По информации Томского гидрометцентра, уже завтра, 18 января, в Томске установится минусовая температура.

В настоящее время сотрудники районных администраций осуществляют мониторинг состояния ледовых городков. Внимание уделяется состоянию горок, ледяных чаш и лабиринтов, скульптур.

Напомним, накануне новогодних праздников были обустроены крупные ледовые городки: в Сквере студенческих строительных отрядов на улице Красноармейской 122, на Новособорной площади, возле лицея № 7 на улице Интернационалистов 12, у ТЦ «Мегаполис» на проспекте Ленина 217, у дома творчества «Авангард» на улице Бела Куна 20 и на территории парка у «Белого озера».

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