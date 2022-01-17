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Томский губернатор поручил активизировать подготовку к волне «омикрона»

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Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил активизировать подготовку к волне «омикрона» в регионе, сообщает пресс-служба областной администрации.

«Очевидно, что волна „омикрона“ будет сильнее предыдущих. Этот штамм распространяется молниеносно, из Европы он движется в Москву, через две-три недели будет у нас. К встрече все должны быть готовы на 100%. <...>Призываю всех, кто еще не вакцинировался или не прошел ревакцинацию, сделать это», — сказал глава региона.

Так, департаменту здравоохранения Томской области поручено оценить готовность к новой волне эпидемии действующих и резервных респираторных госпиталей, провести детальный анализ запасов кислорода, лекарств, СИЗов. А также сформировать резервные бригады «скорой» и неотложной помощи с привлечением частных медицинских организаций и студентов Сибирского государственного медицинского университета.

«Рассчитываю, что нам удастся обойтись без локдауна, но очевидно, эпидситуация может потребовать новых ограничений, включая внеочередные каникулы для детей. К этому также нужно быть готовым» — отметил губернатор.

Правоохранительным органам и органам местного самоуправления поручено усилить контроль за выполнением действующих ограничений. Главным образом — за соблюдением масочного режима и социальной дистанции, особенно в общественном транспорте и на предприятиях сферы услуг.

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