18+
18+

Главу представительства «Аэрофлота» в Томске подозревают в мошенничестве

Криминал, Предприятия Томска и области, Томские новости, Томск Томская область аэрофлот мошенничество уголовное дело должность руководитель диспетчер Главу представительства «Аэрофлота» в Томске подозревают в мошенничестве

Руководитель представительства ПАО «Аэрофлот» в Томске подозревается в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба УФСБ России по Томской области.

По предварительным данным, в феврале 2020 года глава представительства трудоустроил свою знакомую на должность диспетчера по контролю за подготовкой воздушных судов к вылету. При этом была достигнута договоренность о том, что фактически исполнять обязанности ей не нужно, а денежными средствами, перечисляемыми ПАО «Аэрофлот» в качестве заработной платы, он будет распоряжаться по своему усмотрению.

«Денежные средства ПАО „Аэрофлот“, перечисленные в период с февраля 2020 года по июль 2021 года в качестве заработной платы в общей сумме около 1 млн рублей, руководитель представительства, используя свое служебное положение, незаконно похитил, распорядившись впоследствии ими по своему усмотрению и причинив, тем самым, имущественный ущерб ПАО „Аэрофлот“ в крупном размере», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК России «мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере». В настоящее время устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томский онкодиспансер поступила новейшая система для проведения лучевой терапии за 274 млн рублей

20 декабря 2021
Томские новости

Дольщики трех томских долгостроев могут подать заявление на выплату компенсаций

14 января 2022
Томские новости

По требованию прокуратуры в Томском районе ликвидированы две свалки

12 января 2022
Томские новости

В департаменте архитектуры Томска проходят следственные действия

14 января 2022
Томские новости

Более 140 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

26 декабря 2021
Томские новости

Медики дежурят на месте пожара возле гипермаркета «Лента» в Томске

21 декабря 2021
Томские новости

Три благотворительные организации получили поддержку Томской электронной компании

30 декабря 2021
Томские новости

В Томске открывается один из самых больших катков на озере в Сибири

24 декабря 2021
Томские новости

Томская «Территория кофе» открывается в Санкт-Петербурге

23 декабря 2021
Комментарии для сайта Cackle