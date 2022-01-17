Главу представительства «Аэрофлота» в Томске подозревают в мошенничестве

17 января 2022 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

Руководитель представительства ПАО «Аэрофлот» в Томске подозревается в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба УФСБ России по Томской области.

По предварительным данным, в феврале 2020 года глава представительства трудоустроил свою знакомую на должность диспетчера по контролю за подготовкой воздушных судов к вылету. При этом была достигнута договоренность о том, что фактически исполнять обязанности ей не нужно, а денежными средствами, перечисляемыми ПАО «Аэрофлот» в качестве заработной платы, он будет распоряжаться по своему усмотрению.

«Денежные средства ПАО „Аэрофлот“, перечисленные в период с февраля 2020 года по июль 2021 года в качестве заработной платы в общей сумме около 1 млн рублей, руководитель представительства, используя свое служебное положение, незаконно похитил, распорядившись впоследствии ими по своему усмотрению и причинив, тем самым, имущественный ущерб ПАО „Аэрофлот“ в крупном размере», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК России «мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере». В настоящее время устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности.

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