Томские фитолампы отпугивают с овощей и цветов белокрылку — ученые

14 января 2022 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба ТГУ

Сотрудники Биологического института ТГУ совместно с бакалаврами и магистрантами выяснили, что фитолампы с усиленным спектром синего и красного света, представленные на томском рынке, нейтрализуют белокрылку — вредителя растений в тепличном грунте.

Как сообщает пресс-служба вуза, сотрудники института совместно с бакалаврами и магистрантами проводят исследование по выращиванию растений методом гидропоники (без использования грунта).

«Нашей задачей было отработать созданные нами рецептуры для гидропоники на разных культурах (томатах, перцах, цветах), а также выяснить, есть ли на самом деле тот эффект, который обещают производители фитоламп, — рассказывает организатор исследования, старший преподаватель БИ ТГУ Юрий Якимов. — На этапе эксперимента в лабораторию проник вредитель — белокрылка, который сильно досаждает и дачникам-любителям. Избавиться от нее очень сложно. Мы заметили, что вредитель осаждает растения, которые находятся под обычными диодными светильниками и не трогает те, что под фитолампами.

С чем связан такой эффект, ученые пока объяснить не могут и будут выяснять причину вместе со специалистами по насекомым. Но биологи отмечают, что при выращивании рассады эффект от фитоламп оказался очень экологичным способом защиты, особенно в сравнении с пестицидами, которые долго сохраняются в растениях.

«Вместе с тем эффективность — почти стопроцентная. Например, на томатах, которые подсвечивают обычными диодными лампами, вредитель присутствует в значительном количестве, но на рассаде, которая находится на расстоянии 10 сантиметров и стоит под лампами с синим и красным спектром света, белокрылка полностью отсутствует», — говорят исследователи.

Также отмечается, что ученые Биологического института ТГУ уже много лет занимаются созданием рецептур растворов для выращивания сельскохозяйственных и декоративных культур на гидропонике. Этот метод популярен в Европе, он легко позволяет получать качественную рассаду.

Фото предоставлено пресс-службой ТГУ

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