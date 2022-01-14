Томичи вошли в шорт-лист премии «Серебряный Лучник» – Сибирь

Томский Обзор / Фото: 14 января 2022 // Фото: luchnik-siberia.ru

XII Региональная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» — Сибирь объявила шорт-лист, сообщают организаторы. Его участниками стали проекты из Новосибирска, Красноярска, Новокузнецка, Омска, Междуреченска, Томска, Иркутска и Братска. Генеральным партнером премии выступает ГМК «Норильский никель».

Томский проект «Мелодия жеста» АНО «Школа-Студия-Театр «Индиго» вошел в число претендентов в номинации «Антикризисные коммуникации». Также в специальной номинации «Мастер» представлены начальник управления корпоративных и внешних коммуникаций ТПУ Мария Моисеенко и генеральный директор Томского электромеханического завода им. В.В. Вахрушева Иван Пушкарев.

Экспертное жюри премии определит победителей по итогам публичных защит коммуникационных проектов 29 января в Красноярске. Обладатель Гран-при регионального конкурса войдет в шорт-лист Национальной премии «Серебряный Лучник», а 10 проектов будут рекомендованы к участию в федеральном конкурсе без внесения регистрационного взноса.

Шорт-лист XII Региональная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» — Сибирь

Номинация «ESG-коммуникации: экология, социальное развитие и корпоративное управление»:

Арт-объект «Медведь на льдине», ООО «ИНГКА Сентерс Рус Оперэйшн», Новосибирск.

Белые медведи «Роева ручья»: сохраняя эндемиков Арктики, МАУ «Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей», Красноярск.

Сбор новогодних ёлок для животных Большереченского зоопарка, рекламное агентство «Коперник», Омск.

Номинация «Корпоративные коммуникации»:

Деревянный Иркутск. Символика домовой резьбы, ПАО «МТС», Иркутск.

«Другие роли» по-шахтёрски, АО «ТопПром», Новокузнецк.

Искусство горных работ: первая интерактивная выставка в действующей шахте, Распадская Угольная Компания / VOzDUHFILM, Новокузнецк.

Номинация «Маркетинговые коммуникации»:

Бродилка, СНТ «Стражи Садов», Новосибирск.

Город в руке. Академия кофе, агентство UNTWIST, Новосибирск.

Европейский Берег. План наступления свежести, Компания Брусника, Новосибирск.

«Меняем жизнь людей». Первый сериал о том, куда приводят мечты и спутниковый интернет, РТКОММ, Москва.

Номинация «Коммуникации в благотворительности»:

#неидеальнаямать, благотворительный фонд «Солнечный город», Новосибирск.

Добрые Руки, АНО Центр «Добрые Руки», Новосибирск.

Собака эмоциональной поддержки, АНО «Центр защиты животных», Красноярск.

Номинация «Продвижение государственных и общественных программ»:

Богатство Сибири: идеи и люди, ООО «ВИА-про», Новосибирск.

Всероссийский конкурс красоты, грации и таланта для глухих и слабослышащих женщин «Тихая Красота», НРОО «Союз женщин Сибири Соломинка», Новосибирск.

Ново-Сибирск. Конструктивизм! , «СМАРТ-Концепт», Новосибирск.

Открой город заново! , Global Siberia / VOzDUHFILM, Новокузнецк.

Номинация «Развитие и продвижение территорий»

Один за всех, Гриша Шаров, Братск.

Междуреченск. Город Тайги, Global Siberia / VOzDUHFILM, Междуреченск.

Подкаст «Зерно архитектуры», Skuratov Coffee, Омск.

Номинация «Антикризисные коммуникации»

Любовные письма, КГБУК «Музейный центр «Площадь Мира», Красноярск.

Мелодия жеста, АНО «Школа-Студия-Театр «Индиго», Томск.

Стрим с Дедом Морозом, ООО «ИНГКА Сентерс Рус Оперэйшн», Новосибирск.

До 19 января на сайте премии «Серебряный Лучник» — Сибирь также проводится онлайн-голосование за кандидатов в специальной номинации «Мастер», номинированных членами жюри за личный вклад в развитие коммуникационной отрасли в Сибири:

Александр Агафонов, основатель «Агентства стратегических коммуникаций 42».

Дарья Адамович, дивизиональный руководитель по маркетингу и коммуникациям АО «Альфа-Банк».

Игорь Астапов, заместитель директора красноярского представительства ПАО «ГМК «Норильский никель».

Олег Бритвин, начальник отдела по связям с общественностью Кузбасского филиала СГК.

Елена Гудыно, экс-генеральный директор коммуникационного агентства «АГТ-Сибирь».

Анастасия Гуливатенко, начальник департамента по связям с общественностью ПАО «Россети Сибирь»

Лидия Маркова, PR-менеджер 2ГИС.

Зоя Масленникова, пресс-секретарь, руководитель пресс-службы Министерства здравоохранения Красноярского края.

Мария Моисеенко, начальник управления корпоративных и внешних коммуникаций Томского политехнического университета.

Иван Пушкарев, генеральный директор Томского электромеханического завода им. В.В. Вахрушева

Ольга Солодилова, руководитель проекта En+ Group.

Иван Чирков, руководитель группы бренда «Нетологии».

Шорт-лист номинации «Мастер» будет составлен по итогам онлайн-голосования. Победитель будет объявлен на церемонии награждения, которая состоится 29 января в Красноярске в «ОНЕГИН event hall». Оператором премии «Серебряный Лучник» — Сибирь выступает коммуникационное агентство «АГТ-Сибирь».

Национальная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» учреждена 25 июня 1997 года Торгово-промышленной палатой РФ, Союзом журналистов и Российской ассоциацией по связям с общественностью. За 24 года в конкурсе на соискание высшей профессиональной награды приняло участие более 6 тысяч проектов. «Серебряный Лучник» — Сибирь проводится с 2010 года. За это время в конкурсе приняли участие более 800 проектов, 12 из них стали победителями на всероссийском уровне.

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