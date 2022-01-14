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Томичи вошли в шорт-лист премии «Серебряный Лучник» – Сибирь

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XII Региональная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» — Сибирь объявила шорт-лист, сообщают организаторы. Его участниками стали проекты из Новосибирска, Красноярска, Новокузнецка, Омска, Междуреченска, Томска, Иркутска и Братска. Генеральным партнером премии выступает ГМК «Норильский никель».

Томский проект «Мелодия жеста» АНО «Школа-Студия-Театр «Индиго» вошел в число претендентов в номинации «Антикризисные коммуникации». Также в специальной номинации «Мастер» представлены начальник управления корпоративных и внешних коммуникаций ТПУ Мария Моисеенко и генеральный директор Томского электромеханического завода им. В.В. Вахрушева Иван Пушкарев.

Экспертное жюри премии определит победителей по итогам публичных защит коммуникационных проектов 29 января в Красноярске. Обладатель Гран-при регионального конкурса войдет в шорт-лист Национальной премии «Серебряный Лучник», а 10 проектов будут рекомендованы к участию в федеральном конкурсе без внесения регистрационного взноса.

Шорт-лист XII Региональная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» — Сибирь

Номинация «ESG-коммуникации: экология, социальное развитие и корпоративное управление»:

Номинация «Корпоративные коммуникации»:

Номинация «Маркетинговые коммуникации»:

Номинация «Коммуникации в благотворительности»:

Номинация «Продвижение государственных и общественных программ»:

Номинация «Развитие и продвижение территорий»

Номинация «Антикризисные коммуникации»

До 19 января на сайте премии «Серебряный Лучник» — Сибирь также проводится онлайн-голосование за кандидатов в специальной номинации «Мастер», номинированных членами жюри за личный вклад в развитие коммуникационной отрасли в Сибири:

Шорт-лист номинации «Мастер» будет составлен по итогам онлайн-голосования. Победитель будет объявлен на церемонии награждения, которая состоится 29 января в Красноярске в «ОНЕГИН event hall». Оператором премии «Серебряный Лучник» — Сибирь выступает коммуникационное агентство «АГТ-Сибирь».

Национальная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» учреждена 25 июня 1997 года Торгово-промышленной палатой РФ, Союзом журналистов и Российской ассоциацией по связям с общественностью. За 24 года в конкурсе на соискание высшей профессиональной награды приняло участие более 6 тысяч проектов. «Серебряный Лучник» — Сибирь проводится с 2010 года. За это время в конкурсе приняли участие более 800 проектов, 12 из них стали победителями на всероссийском уровне.

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