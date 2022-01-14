Томичи вошли в шорт-лист премии «Серебряный Лучник» – Сибирь
XII Региональная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» — Сибирь объявила шорт-лист, сообщают организаторы. Его участниками стали проекты из Новосибирска, Красноярска, Новокузнецка, Омска, Междуреченска, Томска, Иркутска и Братска. Генеральным партнером премии выступает ГМК «Норильский никель».
Томский проект «Мелодия жеста» АНО «Школа-Студия-Театр «Индиго» вошел в число претендентов в номинации «Антикризисные коммуникации». Также в специальной номинации «Мастер» представлены начальник управления корпоративных и внешних коммуникаций ТПУ Мария Моисеенко и генеральный директор Томского электромеханического завода им. В.В. Вахрушева Иван Пушкарев.
Экспертное жюри премии определит победителей по итогам публичных защит коммуникационных проектов 29 января в Красноярске. Обладатель Гран-при регионального конкурса войдет в шорт-лист Национальной премии «Серебряный Лучник», а 10 проектов будут рекомендованы к участию в федеральном конкурсе без внесения регистрационного взноса.
Шорт-лист XII Региональная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» — Сибирь
Номинация «ESG-коммуникации: экология, социальное развитие и корпоративное управление»:
- Арт-объект «Медведь на льдине», ООО «ИНГКА Сентерс Рус Оперэйшн», Новосибирск.
- Белые медведи «Роева ручья»: сохраняя эндемиков Арктики, МАУ «Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей», Красноярск.
- Сбор новогодних ёлок для животных Большереченского зоопарка, рекламное агентство «Коперник», Омск.
Номинация «Корпоративные коммуникации»:
- Деревянный Иркутск. Символика домовой резьбы, ПАО «МТС», Иркутск.
- «Другие роли» по-шахтёрски, АО «ТопПром», Новокузнецк.
- Искусство горных работ: первая интерактивная выставка в действующей шахте, Распадская Угольная Компания / VOzDUHFILM, Новокузнецк.
Номинация «Маркетинговые коммуникации»:
- Бродилка, СНТ «Стражи Садов», Новосибирск.
- Город в руке. Академия кофе, агентство UNTWIST, Новосибирск.
- Европейский Берег. План наступления свежести, Компания Брусника, Новосибирск.
- «Меняем жизнь людей». Первый сериал о том, куда приводят мечты и спутниковый интернет, РТКОММ, Москва.
Номинация «Коммуникации в благотворительности»:
- #неидеальнаямать, благотворительный фонд «Солнечный город», Новосибирск.
- Добрые Руки, АНО Центр «Добрые Руки», Новосибирск.
- Собака эмоциональной поддержки, АНО «Центр защиты животных», Красноярск.
Номинация «Продвижение государственных и общественных программ»:
- Богатство Сибири: идеи и люди, ООО «ВИА-про», Новосибирск.
- Всероссийский конкурс красоты, грации и таланта для глухих и слабослышащих женщин «Тихая Красота», НРОО «Союз женщин Сибири Соломинка», Новосибирск.
- Ново-Сибирск. Конструктивизм! , «СМАРТ-Концепт», Новосибирск.
- Открой город заново! , Global Siberia / VOzDUHFILM, Новокузнецк.
Номинация «Развитие и продвижение территорий»
- Один за всех, Гриша Шаров, Братск.
- Междуреченск. Город Тайги, Global Siberia / VOzDUHFILM, Междуреченск.
- Подкаст «Зерно архитектуры», Skuratov Coffee, Омск.
Номинация «Антикризисные коммуникации»
- Любовные письма, КГБУК «Музейный центр «Площадь Мира», Красноярск.
- Мелодия жеста, АНО «Школа-Студия-Театр «Индиго», Томск.
- Стрим с Дедом Морозом, ООО «ИНГКА Сентерс Рус Оперэйшн», Новосибирск.
До 19 января на сайте премии «Серебряный Лучник» — Сибирь также проводится онлайн-голосование за кандидатов в специальной номинации «Мастер», номинированных членами жюри за личный вклад в развитие коммуникационной отрасли в Сибири:
- Александр Агафонов, основатель «Агентства стратегических коммуникаций 42».
- Дарья Адамович, дивизиональный руководитель по маркетингу и коммуникациям АО «Альфа-Банк».
- Игорь Астапов, заместитель директора красноярского представительства ПАО «ГМК «Норильский никель».
- Олег Бритвин, начальник отдела по связям с общественностью Кузбасского филиала СГК.
- Елена Гудыно, экс-генеральный директор коммуникационного агентства «АГТ-Сибирь».
- Анастасия Гуливатенко, начальник департамента по связям с общественностью ПАО «Россети Сибирь»
- Лидия Маркова, PR-менеджер 2ГИС.
- Зоя Масленникова, пресс-секретарь, руководитель пресс-службы Министерства здравоохранения Красноярского края.
- Мария Моисеенко, начальник управления корпоративных и внешних коммуникаций Томского политехнического университета.
- Иван Пушкарев, генеральный директор Томского электромеханического завода им. В.В. Вахрушева
- Ольга Солодилова, руководитель проекта En+ Group.
- Иван Чирков, руководитель группы бренда «Нетологии».
Шорт-лист номинации «Мастер» будет составлен по итогам онлайн-голосования. Победитель будет объявлен на церемонии награждения, которая состоится 29 января в Красноярске в «ОНЕГИН event hall». Оператором премии «Серебряный Лучник» — Сибирь выступает коммуникационное агентство «АГТ-Сибирь».
Национальная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» учреждена 25 июня 1997 года Торгово-промышленной палатой РФ, Союзом журналистов и Российской ассоциацией по связям с общественностью. За 24 года в конкурсе на соискание высшей профессиональной награды приняло участие более 6 тысяч проектов. «Серебряный Лучник» — Сибирь проводится с 2010 года. За это время в конкурсе приняли участие более 800 проектов, 12 из них стали победителями на всероссийском уровне.
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