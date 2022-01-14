Музей «Профессорская квартира» приглашает томичей на традиционные колядки и вождение Козы
14 января 2022 / Томский Обзор / Фото: vk.com/fp_hac
В субботу, 15 января, в томском музее «Профессорская квартира» состоится премьера святочного представления фолк-проекта «Гать»: «Святки гладки».
Как сообщает музей в своем инстаграм-аккаунте, томичей ждут «не только традиционные колядки, исполняемые на народных инструментах, но и вождение Козы (!)». Также гостям покажут святочную сказку «Как Волк колядовать ходил» в специальном чемодане-театре.
Мероприятие пройдет в 17:00 по адресу: ул. Кузнецова, 30.
Количество мест ограничено, запись ведется по предоплате 500 рублей.
Чтобы приобрести билет, можно написать в директ, оставить сообщение в комментариях, либо позвонить по телефону: +79069574787.
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