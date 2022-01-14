Крещенских купаний в Томске в этом году снова не будет

14 января 2022 / Томский Обзор / Фото: Саша Прохорова, из архива издания

Крещенские купания в Томске в этом году организованы не будут, сообщается на сайте Томской епархии.

«По причине неблагоприятной эпидемиологической обстановки традиционный крещенский крестный ход, освящение воды и крещенские купания на Белом озере в этом году отменяются», — отмечают в епархии.

При этом отмечается, что праздничные службы в храмах, а также освящение и раздача воды состоятся. Все желающие томичи смогут набрать крещенскую воду 18 и 19 января в любом храме города после совершения Божественной литургии. В некоторых храмах воду будут раздавать в течение нескольких дней.

Напомним, в 2021 году купания в Томске также были отменены из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

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