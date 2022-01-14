Томской ДСК одобрили застройку на участке рядом с «Южными Воротами»

14 января 2022 / Томский Обзор / Фото: Игорь Фаткулин, из архива издания

Дума Томского района одобрила многоэтажную жилую застройку на крупном участке ОАО «Томская домостроительная компания (ТДСК) в поселке Зональная станция, сообщает информационное агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу администрации Томского района.

Ранее земля предназначалась для сельского хозяйства. Большинство депутатов проголосовали за изменение ее функциональной зоны, что позволит возвести новый микрорайон. Проект со второго раза был одобрен на общественных слушаниях.

«Вопросы транспортной доступности будут детально рассмотрены во время разработки документации по планировке территории, которая идет третьим этапом изменений», — цитирует пресс-служба председателя комитета архитектуры и территориального развития администрации Томского района Алексея Крутова.

Как следует из документов на сайте районной администрации, застройка планируется на участке в 385 га в непосредственной близости к Томску. Часть этой земли ТДСК приобрела еще в 2018 году. Участок практически примыкает к мегарайону «Южные Ворота», возведенному ТДСК ранее.

Ранее гендиректор ТДСК Александр Шпетер сообщал «Интерфаксу», что планируемый микрорайон получит название «Южные Ворота-II». В нем будет построено около 600 тыс. кв. м жилья в домах переменной этажности, в том числе, высотой 17 и 25 этажей. ТДСК намерена инвестировать в его строительство от 50 до 70 млрд рублей.

Поселок Зональная станция находится в 7 км от Томска. На фоне строительства «Южных Ворот» за последние несколько лет его население увеличилось вполовину, превысив 9 тыс. человек. Микрорайон рассчитан на 30 тыс. человек. На конец 2021 года в нем было возведено 26 домов (56% от плана), объем инвестиций превысил 16 млрд рублей.

ТДСК является крупнейшим застройщиком в Томской области и в Сибири, в целом, вместе с дочерними обществами (более 20 компаний) образует единый технологический холдинг по строительству жилья и объектов соцсферы. ТДСК занимается возведением микрорайонов в Томской и Новосибирской областях.

Согласно списку аффилированных лиц, крупнейшими пакетами акций ТДСК владеют ее гендиректор Александр Шпетер (22,11%), а также член совета директоров ТДСК Николай Ефремов (11,61%). Остальные акции распределены между другими физлицами.

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