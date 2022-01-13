Томичей предупреждают о неблагоприятных метеорологических условиях

13 января 2022 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

С 13 часов 13 января до 13 часов 14 января в Томске ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) — краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению вредных (загрязняющих) веществ в атмосфере, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на Томский ЦГМС — филиал ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС»

«Ожидается НМУ 1 степени опасности. Гражданам в этот период рекомендуется употреблять как можно больше воды, но предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что руководителям предприятий, эксплуатирующих объекты I, II, III категории негативного воздействия на окружающую среду, расположенных на территории Томска, необходимо выполнить мероприятия, согласованные с Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, по уменьшению выбросов в период НМУ, проводимых с целью защиты населения при изменении состояния атмосферного воздуха.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: