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Сообщение о минировании томского офиса «Единой России» оказалось ложным

Происшествия, Томские новости, Томск Единая Россия минирование сообщение полиция эвакуация Сообщение о минировании томского офиса «Единой России» оказалось ложным

Сообщение о минировании томского регионального отделения «Единой России» оказалось ложным, сообщает информационное агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу отделения партии в четверг.

«Сотрудники правоохранительных органов и кинологи обследовали здание, информация о минировании не подтвердилась. Все уже на рабочих местах», — сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее сообщалось об эвакуации сотрудников партийного отделения из-за сообщения о минировании.

Местное отделение «Единой России» уже получало аналогичное сообщение в апреле 2021 года, но бомбы в здании также не обнаружили.

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