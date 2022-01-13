Сообщение о минировании томского офиса «Единой России» оказалось ложным

13 января 2022 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

Сообщение о минировании томского регионального отделения «Единой России» оказалось ложным, сообщает информационное агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу отделения партии в четверг.

«Сотрудники правоохранительных органов и кинологи обследовали здание, информация о минировании не подтвердилась. Все уже на рабочих местах», — сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее сообщалось об эвакуации сотрудников партийного отделения из-за сообщения о минировании.

Местное отделение «Единой России» уже получало аналогичное сообщение в апреле 2021 года, но бомбы в здании также не обнаружили.

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