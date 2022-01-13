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Экскурсии на языке жестов появились в Томском художественном музее

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Познакомиться с коллекцией живописи Томского областного художественного музея теперь можно с помощью видеолекций с сурдопереводом, сообщается на сайте Томского областного художественного музея.

Экскурсию проводит сотрудник Томского регионального отделения ВОГ Татьяна Чернявская.

Для просмотра лекции достаточно навести камеру смартфона на экспонат с нужным QR-кодом.

Все лекции доступны по ссылкам:

Батони П.Д. «Возвращение блудного сына» 1787. Холст, масло

Айвазовский И.К. «Корабль в бурю» 1896. Холст, масло

Галофре Б.Х. «Метание мечей» Холст, масло

Итальянский мастер XVII века. «Натюрморт с грушами и виноградом». Холст, масло

Остаде И. «Пирушка» 1640. Холст, масло

Брис И. «Портрет Терезы Лангендри» 1818. Холст, масло

Матизен И. «Школа воров» 1852. Холст, масло

Отмечается, что виртуальные экскурсии проводятся в рамках проекта «Голос жеста», которые развивается при поддержке Департамента культуры Томской области.

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