Экскурсии на языке жестов появились в Томском художественном музее
Познакомиться с коллекцией живописи Томского областного художественного музея теперь можно с помощью видеолекций с сурдопереводом, сообщается на сайте Томского областного художественного музея.
Экскурсию проводит сотрудник Томского регионального отделения ВОГ Татьяна Чернявская.
Для просмотра лекции достаточно навести камеру смартфона на экспонат с нужным QR-кодом.
Все лекции доступны по ссылкам:
Батони П.Д. «Возвращение блудного сына» 1787. Холст, масло
Айвазовский И.К. «Корабль в бурю» 1896. Холст, масло
Галофре Б.Х. «Метание мечей» Холст, масло
Итальянский мастер XVII века. «Натюрморт с грушами и виноградом». Холст, масло
Остаде И. «Пирушка» 1640. Холст, масло
Брис И. «Портрет Терезы Лангендри» 1818. Холст, масло
Матизен И. «Школа воров» 1852. Холст, масло
Отмечается, что виртуальные экскурсии проводятся в рамках проекта «Голос жеста», которые развивается при поддержке Департамента культуры Томской области.
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