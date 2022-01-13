Томский офис «Единой России» эвакуировали из-за сообщения о минировании

13 января 2022 / Томский Обзор / Фото: Алена Кардаш

Томское региональное отделение «Единой России» получило сообщение о минировании здания, сообщает информационное агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой пресс-службу отделения партии.

«Получили по электронной почте сообщение о том, что якобы наше здание заминировано. Эвакуировалось около 20 человек. В настоящее время в здании работают кинологи», — сказал сотрудник пресс-службы.

Он отметил, что эвакуированные сотрудники отделения укрылись от мороза в здании администрации Томской области.

В здании, где находится отделение партии, также располагаются отделение «Росбанка», союз детских организаций Томской области «Чудо», региональное отделение российских студотрядов и информационный центр по атомной энергии.

Местное отделение «Единой России» уже получало аналогичное сообщение в апреле 2021 года, но бомбы в здании не оказалось.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: