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Томский офис «Единой России» эвакуировали из-за сообщения о минировании

Происшествия, Томские новости, минирование бомба эвакуация партия кинологи томск Томский офис «Единой России» эвакуировали из-за сообщения о минировании

Томское региональное отделение «Единой России» получило сообщение о минировании здания, сообщает информационное агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой пресс-службу отделения партии.

«Получили по электронной почте сообщение о том, что якобы наше здание заминировано. Эвакуировалось около 20 человек. В настоящее время в здании работают кинологи», — сказал сотрудник пресс-службы.

Он отметил, что эвакуированные сотрудники отделения укрылись от мороза в здании администрации Томской области.

В здании, где находится отделение партии, также располагаются отделение «Росбанка», союз детских организаций Томской области «Чудо», региональное отделение российских студотрядов и информационный центр по атомной энергии.

Местное отделение «Единой России» уже получало аналогичное сообщение в апреле 2021 года, но бомбы в здании не оказалось.

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