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В Томске полицейский случайно выстрелил в окно жилого дома, проводится проверка

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В Томске сотрудник полиции случайно произвел выстрел из табельного оружия и попал в окно жилого дома, сообщает сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел во дворе одного из многоквартирных домов по ул. 79-й Гвардейской дивизии.

«В ходе работы по сообщению установлено, что сотрудник ОМВД России по Ленинскому району г. Томска в конце декабря 2021 года непроизвольно произвел выстрел из табельного оружия, в результате чего причинил имущественный ущерб заявительнице», — говорится в сообщении.

По данному факту проводится служебная проверка. по результатам которой будет принято решение в соответствие с законодательством.

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