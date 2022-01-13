Томичей приглашают на экскурсии по выставке фестиваля арт-антропологии (Anti) Depressed Fest

Томский Обзор / Фото: 13 января 2022 // Фото: vk.com/tsugallery

Томичей приглашают на экскурсии выставки фестиваля арт-антропологии (Anti) Depressed Fest, посвященного художественному исследованию тревожности и депрессивности периода пандемии COVID-19, сообщают организаторы.

Выставка работает в Галерее «В Главном» (главный корпус ТГУ, пр.Ленина, 36). В экспозиции представлены произведения художников и дизайнеров из Томска, Новосибирска, Красноярска, Нижнего Новгорода, Минска, Москвы и Санкт-Петербурга, выполненные в разных форматах – от живописи до видео-арта.

Для студентов и сотрудников выставка открыта по будням с 11:00 до 18:00. Для томичей организаторы фестиваля подготовили экскурсии. Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться по ссылке. При себе обязательно иметь документ, удостоверяющий личность.

Даты и время проведения экскурсий:

13, 14 января – 16:00

20, 21 января – 16:00

27, 28 января – 18:00

Напомним, второй фестиваль (Anti) Depressed Fest стартовал 27 декабря 2021 года. Тема фестиваля — «Токсичная позитивность». Художники, дизайнеры, драматурги пытаются «разоблачить» ковидную тревожность под маской культурной анестезии «позитива», заставляющего закрыть глаза на реальность психологических и социальных проблем.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: