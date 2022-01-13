Томичей приглашают на экскурсии по выставке фестиваля арт-антропологии (Anti) Depressed Fest
Томичей приглашают на экскурсии выставки фестиваля арт-антропологии (Anti) Depressed Fest, посвященного художественному исследованию тревожности и депрессивности периода пандемии COVID-19, сообщают организаторы.
Выставка работает в Галерее «В Главном» (главный корпус ТГУ, пр.Ленина, 36). В экспозиции представлены произведения художников и дизайнеров из Томска, Новосибирска, Красноярска, Нижнего Новгорода, Минска, Москвы и Санкт-Петербурга, выполненные в разных форматах – от живописи до видео-арта.
Для студентов и сотрудников выставка открыта по будням с 11:00 до 18:00. Для томичей организаторы фестиваля подготовили экскурсии. Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться по ссылке. При себе обязательно иметь документ, удостоверяющий личность.
Даты и время проведения экскурсий:
13, 14 января – 16:00
20, 21 января – 16:00
27, 28 января – 18:00
Напомним, второй фестиваль (Anti) Depressed Fest стартовал 27 декабря 2021 года. Тема фестиваля — «Токсичная позитивность». Художники, дизайнеры, драматурги пытаются «разоблачить» ковидную тревожность под маской культурной анестезии «позитива», заставляющего закрыть глаза на реальность психологических и социальных проблем.
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