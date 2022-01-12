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Четверо жителей томского села обвиняются в краже капусты и незаконной рубке сосен

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Четверо жителей Томской области обвиняются в краже более 2 тонн капусты в районе села Зоркальцева и незаконной рубке 740 сосен на территории нескольких лесничеств, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Незаконную деятельность организовала 41-летняя жительница Томского района и вовлекла в нее троих своих знакомых в возрасте от 20 до 43 лет. Злоумышленники похитили более 2 тонн капусты с полей сельхозпредприятия, расположенного в районе с. Зоркальцево. Ущерб, причинённый организации, составил более 50 тысяч рублей.

В ходе расследования уголовного дела о краже также выяснилось, что злоумышленники причастны к незаконной рубке 740 сосен на территории Кандинского, Калтайского и Темерчинского урочищ Калтайского и Темерчинского участковых лесничеств.

«Деревья они распиливали на равные части, которые загружали в грузовик, принадлежащий организатору противоправной деятельности, а после продавали. Общий объем незаконно спиленных деревьев составил более 158 кубометров, а ущерб, причинённый Департаменту лесного хозяйства Томской области, превысил 2,4 млн рублей», — говорится в сообщении.

Вырученные от продажи денежные средства распределялись между членами организованной группы.

В настоящее время материалы уголовного дела вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Томский районный суд.

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