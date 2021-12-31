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Особый противопожарный режим ввели в Кожевниковском районе Томской области после гибели в огне двух человек

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С 31 декабря по 10 января на территории Кожевниковского района введен особый противопожарный режим в связи с пожаром в селе Старая Ювала, где погибли два человека, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области.

Как сообщалось, пожар в одном из частных домов села Старая Ювала произошел вечером 30 декабря. На момент прибытия первого подразделения горели надворные постройки и крыша дома. Пожарные из бани спасли мальчика 2017 года рождения. Он получил отравление продуктами горения и был доставлен в Кожевниковскую районную больницу. В бане было обнаружено тело мальчика 2018 года рождения. В доме было обнаружено тело женщины 1983 года рождения

В результате пожара обгорела обрешетка крыши дома, внутри дома закоптились стены. Обгорела и частично обрушилась деревянная обрешетка крыши крытого двора. Сгорел автомобиль. Площадь пожара составила 250 кв.м.

При обследовании территории в бане было обнаружено тело мальчика 2018 года рождения. Также в доме было обнаружено тело женщины 1983 года рождения.

В связи с происшествием постановлением районной администрации главам сельских поселений рекомендовано организовать посещение неблагополучных и социально незащищенных семей для проведения разъяснительной работы по выполнению требований пожарной безопасности, обеспечить надлежащее состояние источников наружного противопожарного водоснабжения, провести собрания с гражданами. К данной работе будут привлечены сотрудники районного отделения надзорной деятельности и профилактической работы, полиции, противопожарной службы района.

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