Северский СХК разработает проект модуля переработки ОЯТ для реактора «БРЕСТ-300»

12 января 2022 / Томский Обзор / Фото: atomsib.ru

АО «Сибирский химический комбинат» заключило контракт с АО «Атомэнергопроект» на проектирование модуля переработки отработавшего ядерного топлива для опытно-демонстрационного энергокомплекса на быстрых нейтронах «БРЕСТ-300», который строится в рамках проекта «Прорыв» в ЗАТО Северск, сообщает информационное агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу СХК.

«В рамках контракта будут выполнены комплексные инженерные изыскания, затем разработана проектная документация и направлена в Главгосэкспертизу. Полученное заключение и утвержденная проектная документация позволят приступить к разработке рабочей документации на строительство, получить лицензию на сооружение модуля переработки и начать разработку оборудования сооружаемого объекта», — говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что в основу модуля переработки ОЯТ заложена комбинированная пирохимическо-гидрометаллургическая технология. Она позволит реализовать идею замкнутого цикла за счет переработки отработавшего топлива в порошки для последующей рефабрикации.

Согласно контракту, завершение проектирования модуля переработки ОЯТ намечено на 2024 год.

«Прорыв» — проект строительства опытного демонстрационного энергетического комплекса, он стартовал в 2011 году. Его цель — создание ядерно-энергетического комплекса. Проект предполагает строительство на базе СХК трех очередей: модуля фабрикации/рефабрикации топлива, АЭС с реактором «БРЕСТ-300» и модуля переработки отработавшего ядерного топлива.

Сибирский химический комбинат расположен в г. Северске Томской области, объединяет четыре завода по обращению с ядерными материалами.

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