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Томская компания запустила производство премиального сливочного масла

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Компания «Сырная история» (торговая марка VAN CLASSEN) начала производить сливочное масло жирностью 82,5%. На томском рынке оно появится уже в январе 2022 года, сообщает департамент по социально-экономическому развитию села Томской области.

В нынешнем году компания планирует выпускать продукт премиального класса в небольшом объеме — от 500 кг до 1 тонны. Продукция будет реализовываться в Томске и области. Обсуждаются поставки масла в торговые сети Сибирского федерального округа.

«Наша марка уже известна местным потребителям сыра, поэтому решили, что теперь нужно перейти в категорию другого продукта — производство масла. Масло будет производиться по технологии вологодского, с высоким содержанием жира — 82,5%, с характерным цветом и ореховой ноткой во вкусе. Это возможно при быстром нагревании и быстром охлаждении продукта, поэтому масло будет похоже на полуплавленный сыр. Уникальность продукта состоит еще и в том, что производиться он будет из молока коров джерсейской породы. Сейчас мы отлаживаем технологию, чтобы не было сбоев и нареканий», — сообщил директор «Сырной компании» Дмитрий Урусов.

Также «Сырная история» планирует запустить линейку масла с добавками — с прованскими травами, пажитником, вялеными томатами.

В производство масла компания вложила 2 миллиона рублей. Оборудование было приобретено в Барнауле. В 2022 году предприятие получит субсидию на модернизацию оборудования и возместит до 1 миллиона рублей за счет господдержки.

Как сообщалось, мини-завод по производству сыра «Сырная история» открылся в селе Ягодное Асиновского района. Сыроварня разместилась на базе КФХ Светланы Хисматуллиной, победителя конкурсного отбора на грант «Семейная ферма» в 2019 году. На средства гранта была построена высокотехнологичная ферма, приобретены племенные нетели джерсейской породы, а также сельскохозяйственная техника и оборудование.

Новый коровник стал первой в регионе роботизированной малой фермой с роботом-дояром, специально оборудованным для джерсейской породы. В настоящее время под маркой VAN CLASSEN производится три вида сыров.

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