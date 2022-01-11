Проект газификации томской «Спички» прошел экспертизу

Проектно-сметная документация строительства газопровода в томском микрорайоне Спичфабрика прошла процедуру согласования, сообщает пресс-служба администрации Томска со ссылкой на городской департамент капитального строительства.

По проекту, в микрорайоне будет построено более 2,6 км сетей высокого давления и свыше 17 км низкого давления. Также предполагается устройство трех газораспределительных пунктов шкафного типа (ГРПШ).

Первый этап предусматривает строительство газопровода высокого давления на ул. Междугородной, а также распределительного газопровода низкого давления по 13 улицам: Междугородной, Молдавской, Азербайджанской, Грузинской, Пугачева, Щетинкина, Иртышской, Менделеева, Новостройка, Александра Невского, пер. Обручева, пер. Музыкальному и пер. Фурманова.

На втором этапе газопровод высокого давления будет проложен на ул. Григорьева, а распределительный газопровод появится на улицах Зои Космодемьянской, Куйбышева, Парковой, Полевой, Григорьева, Краснознаменной, Центральной, Дальневосточной, Брянской, проезде Куйбышева, переулках Спичечном, Краснознаменном, Белградском и Брянском.

Третий этап позволит получить доступ к газу жителям улицы Залоговой, Парковой и Чулымского тракта.

Сметная стоимость объекта в уровне цен третьего квартала 2021 года составила порядка 258 млн рублей.

Как сообщалось, томский микрорайон Спичфабрика попал в перечень территорий, на которых возможна бесплатная догазификация. С предварительными заявками на догазификацию томичи могут обращаться в клиентские центры «Газпром газораспределение Томск» или через электронный портал Единого оператора газификации.

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