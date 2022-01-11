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В Томске открылся еще один пункт регистрации авто в МФЦ

Авто, Безопасность, Власть, Дороги, Томские новости, Томск автомобиль транспортное средство регистрация ГИБДД МФЦ В Томске открылся еще один пункт регистрации авто в МФЦ

С 10 января 2022 года в Томске работает дополнительный пункт регистрации транспортных средств в МФЦ. Он расположен по адрес ул. Пушкина, 63/5, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Получить данную услугу в МФЦ возможно с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00, выходные дни - суббота, воскресенье. Необходима предварительная запись по телефону +7 800 350 0850, на сайте md.tomsk.ru, либо при личном обращении с помощью системы электронной очереди.

Также на данный момент томичи могут поставить свое транспортное средство на учет в регистрационном подразделении ГИБДД на Иркутском тракте, 79, и в Томском МФЦ на пр-те Фрунзе, 103Д (бизнес-центр «Красное знамя»).

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