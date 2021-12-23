В Томске разыскивают пропавшую 3-летнюю девочку

Томский Обзор / Фото: 10 января 2022 // Фото: 70.мвд.рф

Сотрудники томской полиции устанавливают местонахождение 3-х летней девочки, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Сообщение о том, что в районе дома №8 по улице Енисейская города Томске пропала Заболотникова Елизавета Павловна, 2018 года рождения, поступило в дежурную часть ОМВД России по Советскому району.

Приметы: Рост около 110 см, волосы светлые короткие, худощавого телосложения, нет переднего зуба. Была одета: комбинезон слитный черно-белый, шапка белая вязаная с двумя помпонами, шарф белый вязаный, ботинки замшевые темно-синие.

Ребенка, предположительно, забрал отец: Заболотников Павел Александрович, 1980 года рождения. Приметы: рост 190 см, крупного телосложения, лицо круглое, стрижка короткая, на лбу шрам. Был одет: темная шапка, пуховик темно-оранжевого цвета, черные спортивные штаны, кроссовки темного цвета.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшей девочки, просят обратиться в ОМВД России по Советскому району города Томска по телефонами 02 (102 с мобильного).

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