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В томском музее «Профессорская квартира» сыграют музыку деревянной архитектуры

Культура в Томске, Музеи Томска, Профессорская квартира, Томские новости, музей профессорская квартира деревянная архитектура томск новости интересное В томском музее «Профессорская квартира» сыграют музыку деревянной архитектуры

В воскресенье, 9 января, в томском музее «Профессорская квартира» пройдет концерт авангардной музыки. Большую пространственную пьесу для мероприятия в рамках своего «701 Project» написала студентка Московской консерватории, томичка Елизавета Згирская.

Как сообщает музей в своем инстаграм-аккаунте, концерт будет состоять из одной пьесы продолжительностью 30 минут. Во время мероприятия музыканты рассредоточатся по всей «Профессорской квартире» и будут играть по графической партитуре, созданной Елизаветой. Слушатели смогут перемещаться по музею во время исполнения и воспринимать разные участки большой пространственной пьесы.

«Этот концерт — попытка вновь наполнить звуками современной музыки старинный деревянный дом, в котором родился и вырос знаменитый композитор-авангардист Эдисон Денисов», — говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет в 19.00 по адресу: ул. Кузнецова, 30. Вход свободный по предварительной регистрации по ссылке.

701 Project — аудио-визуальный композиторский проект, в котором рассказывается о томской деревянной архитектуре с помощью современного звукового искусства.

Автор проекта Елизавета Згирская ставит перед собой несколько основных целей. Первая — просто заниматься искусством. Вторая цель — привлечь внимание к проблеме деревянных домов новым способом.

Почитать интервью с Елизаветой можно по ссылке.

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