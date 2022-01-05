В Томске установят 20 новых экопунктов возмездного приема вторсырья

Томский Обзор / Фото: 5 января 2022 // Фото: tomsk.gov.ru

В ближайшее время в микрорайонах Томска заработают пять экопунктов «Седьмой лепесток». Всего в микрорайонах города планируется установить 20 таких пунктов, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В ближайшее время экопункты шаговой доступности появятся на улице 79-й Гв. Дивизии, пересечении улиц Лазо и Беринга, в мкр. Южные ворота, а также на улице Бердская. Локация пятого еще обсуждается: предварительно местом его установки станет Октябрьский рынок либо Кулагинский мкр-н. Остальные экопункты откроют в Томске в течение 2022 года.

В пресс-службе отмечают, что первые два эконпункта, работающие в Томске и Северске, в среднем в сутки принимают по 600 кг сырья для дальнейшей переработки. Это пластик, алюминий, стекло, макулатура, батарейки и старые электроприборы. Большинство фракций принимают за деньги.

В новогодние праздники экопункты работают по специальному графику, 5 и 8 января с 11.30 до 15.00.

Напомним, первый экопункт «Седьмой лепесток» открылся в Томске 8 ноября на ул. Красноармейской, 120.

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