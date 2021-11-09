В Томске открылись пункты возмездного приема вторсырья

Томский Обзор / Фото: 9 ноября 2021 // Фото: tomsk.gov.ru

Сегодня, 8 ноября, в Томске на ул. Красноармейской открылся первый экопункты «Седьмой лепесток» по возмездному приему вторсырья, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Томская область стала четвертым регионом, где открылись экопункты проекта. Они будут работать ежедневно и принимать наиболее часто встречающиеся в быту фракции: пластик, упаковочную пленку, макулатуру и книги с обложками, картон, алюминий, стеклянные бутылки, отслужившую электротехнику и батарейки.

В сообщении отмечается, что за сданное вторсырье предусмотрено вознаграждение. К примеру, одна алюминиевая банка стоит 50 копеек, электроплаты можно сдать по 60 рублей за килограмм. Взвесить принесенные отходы, предварительно разделенные по фракциям, можно на месте на специальных весах.

«Такие экопункты будут хорошим ответом и на вопросы старшего поколения — где те места, куда они относили бутылки и макулатуру, когда были маленькими, и на вопросы молодежи, где можно быстро обменять вторсырье на деньги, — отметил на открытии исполнительный директор ассоциации „Чистая страна“ Руслан Губайдуллин. — Но, кроме того, это еще и место для получения важной экологической информации о том, какие отходы подлежат переработке, а какие вообще не перерабатываются современной промышленностью».

До конца года в Томске планируется создать не менее 10 подобных точек шаговой доступности, всего их в области будет порядка 30. Реализация проекта позволит снизить полигонное захоронение, повысить экологическую культуру населения, а также создать дополнительные рабочие места.

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