Пожарные спасли 12 человек из горящего дома в томском селе

3 января 2022 / Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС по Томской области

В селе Каргасок пожарные спасли из горящего дома 12 человек, четверо из них пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о пожаре в 12-квартирном двухэтажном брусовом жилом доме по адресу: с. Каргасок, ул. Энтузиастов поступило в пожарно-спасательную службу 3 января в 08:03.

На момент прибытия первого подразделения из квартиры на втором этаже шел густой дым, в подъезде было сильное задымление. Пожарные по лестничным маршам и через окна по трехколенной лестнице спасли 12 человек, из них три ребенка.

Четыре человека получили отравление продуктами горения: мужчины 1949, 1980 и 1982 годов рождения и женщина 1955 года рождения. Пострадавшие были госпитализированы в Каргасокскую районную больницу.

В результате происшествия в двухкомнатной квартире на втором этаже обгорели стены, мебель, частично прогорело потолочное перекрытие в кухне, закоптились стены в подъезде. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.

Возгорание было ликвидировано в 09:25, его причина устанавливается.

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