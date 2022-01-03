Томичи могут поставить прививку от COVID-19 в новогодние каникулы

3 января 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Пункты вакцинации от COVID-19 в Томской области открыты и в новогодние каникулы. Всего в регионе будут работать около 60 пунктов, из них 26 — в Томске.

Так, все праздники открыт пункт вакцинации во 2-й медсанчасти (Иркутский тракт, 156). Часы приема: 10:00 — 14:00. А с 4 января в областном центре можно будет привиться в мобильных пунктах при торговых центрах и Пушкинской библиотеке.



4, 5 и 8 января с 10 до 18 часов будет работать пункт вакцинации в торговом центре «Лето» (ул. Нахимова, 8 стр. 13). 4 и 8 января всех желающих примут в пункте в областной библиотеке им. Пушкина (ул. Карла Маркса, 14). Время работы: 10:00 — 15:00.



Так же, 4 и 8 января, но с 13 до 18 часов будет работать прививочный пункт в торговом центре «Мирамикс» (пр. Мира, 36). С 4 по 6 января прививку можно сделать в торговом центре «Мегаполис» (пр. Ленина, 217). Пункт будет открыт с 13 до 17 часов.



5 и 9 января с 12 до 18 часов можно привиться в пункте вакцинации в торгово-развлекательном центре «Изумрудный город» (пр. Комсомольский, 13б).



График работы пунктов вакцинации в Томской области.



Сделать бесплатную прививку от СOVID-19 могут все жители Томской области старше 18 лет, не имеющие симптомов ОРВИ и противопоказаний. Записаться на вакцинацию можно через сайт covidtomsk.ru, портал госуслуг, по единому номеру телефона 122 (набрав после ответа системы в тоновом режиме 8), на горячей линии департамента здравоохранения Томской области 8 (3822) 516-616 или через регистратуру поликлиники.

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