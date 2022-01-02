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Жители домов на более чем 50 улицах Томска останутся без воды в ночь на понедельник

ЖКХ, Томские новости, отключение воды вырубили воду отключили воду остались без воды ограничение водоснабжения Жители домов на более чем 50 улицах Томска останутся без воды в ночь на понедельник

Сегодня, 2 января, в Томске жителей ряда домов Советского и Кировского районов Томска ожидает отключение воды.

Как уточняют в пресс-службе Томскводоканала, отключение связано с аварийными работами на водопроводных сетях. На время их проведения - с 23.00 воскресенья, 2 января, до 6.00 понедельника, 3 января, без воды останутся дома, расположенные по адресам:

Томскводоканал обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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