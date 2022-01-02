Жители домов на более чем 50 улицах Томска останутся без воды в ночь на понедельник

2 января 2022 / Томский Обзор / Фото: из архива ТО

Сегодня, 2 января, в Томске жителей ряда домов Советского и Кировского районов Томска ожидает отключение воды.

Как уточняют в пресс-службе Томскводоканала, отключение связано с аварийными работами на водопроводных сетях. На время их проведения - с 23.00 воскресенья, 2 января, до 6.00 понедельника, 3 января, без воды останутся дома, расположенные по адресам:

пр.Александровский 4,16,18,18/1,20;

ул.Алтайская 80,90,108,112,112а,114,118,120,1120/1,120/2,122,124,135,137,137/1,

139,141,143,149,151,151б,153,153а,157,159,159а,161/2,161а,161б,163а,163б,163в,

163д,169,171;

пер.Ангарский 3,4,6,8;

ул.Артема 3,5,5а;

ул.Балтийская 9,9а,11,13,18,19/1,22,23,23/1,24;

пер.Богашевский 3,4,5,6,8;

ул.Вершинина 17/2,17г,37,46;

пер.Восточный 12,13,14,15/7,26,28а;

пос.Восточный 12,13,14,15/7,26,28а;

ул.Герцена 43б,45,47,49,52,52а,53,54а,55,59,59а,61/1,61а,63,65/1,65/1 стр.1,65/2, 65/3,66,67,68,68 стр.6,68/1,68/2,68/3,68/4,68/5,72,72/1,72/2,72/4,72/6,74,74/1,74а, 76,76 стр.1,78;

ул.Дзержинского 20/1,57,59,60,62;

ул.Елизаровых 58,59,59/1,62,62/5,65,65/1,65а,68,70,70а,72,72/3,73/1,73а,74,76,76/1,79/1,79/2,79/4, 79/4 стр.3,79/6,82,82а,85,85/1,85/1 стр.3,86,93,97/8,97/17,97/14;

ул.Енисейская 15,17,19,19/2,2,21,23,23/1,25,26,27,3,32,33,34,36,37,37 стр.4,стр.6, 4,7,8;

ул.Жуковского 50;

ул.1-я Заречная;

ул.2-я Заречная;

ул.3-я Заречная;

ул.4-я Заречная;

ул.5-я Заречная;

ул.Каспийская;

пер.Ишимский 5;

ул.Карташова 25,31в,33,35,35а,37,39,42,42а,42б,42в,45,45 стр.2,45а,47,52,54,58, 60,60/1,68,68/1,70,76,45 стр.1;

ул.Киевская 93,93а,101,103,105а,105в,109/1,109/2,109/3,109/4,30,32,57,58,59,60, 60а,60б,61,62,62а,64,66,68,70/1,70/3,71,72,74,75,76,76б,77,78/1,78/2,79,86б,86в,86г, 89,89/1;

пр.Кирова 41,41/1,49/1,51а,51а стр.14,51а стр.15,54,54/1,56,56/4,56/5,56а,56б,56в, 56г,58,58 стр.55,58/22,58/24,58/26;

ул.Колхозная 11,11/1,11/2,14,16,18,20,22,24,3,6,9,9/1,9/2;

пр.Комсомольский 43/2,43/3,48,50,52,53,55,55/1,55/2,55/3,55/4,55/5,56а,57,58,59, 61,62,63,63,64,64а,64/1,65,66,67,67а,68,68/2,68/3,68/5,69,70/1,71,73,75,77,79;

ул.Космическая 4/4;

ул.Красноармейская 101а,101б,118,118/1,120;

ул.Кулагина 1,11,11/1,13,15,17,19,19/1,21,23,25,27,29,3,31,31а,33,37,45,5,6,6а,45,5,6, 6,6а,6а стр.5,6а/42,6в,6б,7,8,9;

пер.Курский 32,32/1,32а,22,35,4,6,6а;

ул.Лебедева 39,41,64,65,75,77,77а,79,81,83,83а,85,87,87/1,92,94,96,97,100,102,102а, 104,105,105/2,111,113,115,135,137,139;

ул.Л.Толстого 38/2,38/4,38б,38в,38г,40,42,44,46,46а,48,48а,50,51,56,56а,57,60,62,65, 67,77,79,81,83;

пр.Малиновый;

пер.Моряковский;

ул.Некрасова 45,59,61;

пер.Нижний;

ул.Никитина 76,89а,97,99;

ул.Новоселов;

ул.О.Кошевого 55,66,68,68/1,72,73,75,79;

ул.Осенняя 1,4,8;

ул.Писемского 1,4,6,8;

ул.С.Щедрина;

ул.Сибирская 101,101а,102в,105,105а,107,109,111,111б,84,91,92,93,95/1,96,97,98, 99,99а;

пер.Смоленский;

ул.Совхозная 2а,4,9;

ул.С.Разина 33,35;

ул.Тальниковая 1а,1б;

ул.Трамвайная 1,1а,3,5;

пер.Фруктовый;

пр.Фрунзе 103с стр.5,100,101,102,103 стр.1,103,103д,103/1,103/2,103а,103а стр.1, 105,105/1,105а,107,107/1,109,109а,111,111а,112,115,115б,115/1,116,117а,117б, 118,119,119/12,119/13,119/15,119/23,119/5,119г,119д,119е,119к,120,121,121б,122, 123,123/1,124,124/1,125,126,127,128,129,130,130а,131,131/1,132,133,133/1,135, 137,137/1,137/3,137б,152,152б,156,158,160,162,166,168,170,170а,172,172/1,174, 174а,186,190,192,194,196,198,200,202,204,206,208,212,214,216,218,220,222,224, 226,228,230,232,236,236/1,236б,238,240,240а;

ул.Шевченко;

пер.Цветочный;

ул.Чкалова;

пер.Энергетический.

Томскводоканал обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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