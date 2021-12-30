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Мэра Томска Ивана Кляйна приговорили к двум годам колонии

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Советский районный суд Томска в четверг признал виновным мэра Томска Ивана Кляйна в двух эпизодах злоупотребления полномочиями и незаконном предпринимательстве и приговорил его к двум годам заключения, сообщает информационное агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на своего корреспондента.

«Суд постановил признать Кляйна виновным в совершении преступлений (...), путем сложения наказаний приговорить его к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сказал судья Николай Хабаров.

Как сообщалось, мэра Томска обвиняли в двух эпизодах превышения должностных полномочий и незаконном предпринимательстве. В середине ноября 2020 года его арестовали, а затем временно отстранили от должности. В конце февраля 2021 года Кляйну сделали операцию, в марте перевели из СИЗО под домашний арест с пребыванием в медучреждении. В апреле градоначальник перенес вторую операцию.

26 мая адвокат Лариса Шейфер сообщила, что он завершил лечение в стационаре, а на следующий день суд удовлетворил ходатайство защиты об изменении места содержания под домашним арестом с медучреждения на квартиру.

Рассмотрение дела мэра по существу началось в Советском районном суде Томска 8 апреля, Кляйн себя виновным не признал.

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