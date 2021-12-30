Четыре человека скончались от коронавируса в Томской области
30 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: engin akyurt on Unsplash
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 153 случая заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 425 человек. Четверо заболевших скончались, сообщает региональный оперштаб по противодействию распространению коронавируса.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 61 695 случаев заболевания коронавирусом. 48 717 заболевших выздоровели.
Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,89.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».
Тэги/темы: