Четыре человека скончались от коронавируса в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 153 случая заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 425 человек. Четверо заболевших скончались, сообщает региональный оперштаб по противодействию распространению коронавируса.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 61 695 случаев заболевания коронавирусом. 48 717 заболевших выздоровели.

Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,89.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: