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Женщина и ребенок погибли при пожаре в селе в Томской области

Происшествия, Томские новости, пожар горит огонь сводка происшествий МЧС горит жесть Томска Женщина и ребенок погибли при пожаре в селе в Томской области

Накануне, 29 декабря в селе Старая Ювала произошел пожар, в результате которого погиб 3-летний мальчик, еще один ребенок получил травмы, погибла женщина, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании бревенчатого жилого дома с крытым двором на ул. Гагарина поступило в 20.17. К приезду пожарных горели надворные постройки и крыша дома. Из бани огнеборцы спасли 4-летнего мальчика - он получил отравление продуктами горения и был доставлен в Кожевниковскую районную больницу.

Возгорание удалось ликвидировать в 22.15. В результате пожара обгорела обрешетка крыши дома, внутри закоптились стены, обгорела и частично обрушилась деревянная обрешетка крытого двора. Сгорел внутри стоящий автомобиль. Площадь пожара составил 250 кв. метров.

В бане пожарные обнаружили тело 3-летнего мальчика. В доме - тело 38-летней женщины.

Причина пожара устанавливается.

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