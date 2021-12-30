Три благотворительные организации получили поддержку Томской электронной компании

Томский Обзор / Фото: 30 декабря 2021 // Фото: instagram.com

Во вторник, 28 декабря, НПП «Томская электронная компания» провела традиционную Благотворительную ярмарку, в рамках которой помощь получили детский благотворительный фонд им. Алены Петровой, Томская региональная общественная организация родителей и опекунов инвалидов детства «Незабудка» и Томская областная общественная благотворительная зоозащитная организация «Содружество».

Как добавляют в пресс-службе компании, коллективы Томской электронной компании также откликнулись на призыв главы Томского волонтерского объединения Общероссийского Благотворительного фонда «Старость в радость» принять участие в сборе подарков для пожилых людей, которые живут в Домах престарелых, ветеранов и инвалидов, находятся в хосписах. Сотрудники приносили шерстяные вещи, текстильные и одноразовые салфетки и полотенца, средства гигиены и ухода. Молодые семьи клали в наборы также самодельные новогодние открытки и детские поделки.

Подарки, деликатесы, сладости, чай, настольные игры и средства для досуга, собранные в ТЭК, переданы в Дом ветеранов на ул. Черных и в Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лесная дача».

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