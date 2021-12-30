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Три благотворительные организации получили поддержку Томской электронной компании

Благотворительность, Томские новости, ТЭК электронная компания благотворительность поддержка Три благотворительные организации получили поддержку Томской электронной компании

Во вторник, 28 декабря, НПП «Томская электронная компания» провела традиционную Благотворительную ярмарку, в рамках которой помощь получили детский благотворительный фонд им. Алены Петровой, Томская региональная общественная организация родителей и опекунов инвалидов детства «Незабудка» и Томская областная общественная благотворительная зоозащитная организация «Содружество».

Как добавляют в пресс-службе компании, коллективы Томской электронной компании также откликнулись на призыв главы Томского волонтерского объединения Общероссийского Благотворительного фонда «Старость в радость» принять участие в сборе подарков для пожилых людей, которые живут в Домах престарелых, ветеранов и инвалидов, находятся в хосписах. Сотрудники приносили шерстяные вещи, текстильные и одноразовые салфетки и полотенца, средства гигиены и ухода. Молодые семьи клали в наборы также самодельные новогодние открытки и детские поделки.

Подарки, деликатесы, сладости, чай, настольные игры и средства для досуга, собранные в ТЭК, переданы в Дом ветеранов на ул. Черных и в Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лесная дача».

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