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Осужденному за взятку экс-заммэра Томска Сурикову смягчили приговор

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Судебная коллегия Томского областного суда пересмотрела приговор в отношении бывшего заместителя мэра Томска Евгения Сурикова, которого осудили на 4 года за взятки, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу облсуда.

«Судебная коллегия (...) снизила назначенное наказание на один год с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сказал сотрудник пресс-службы.

По мнению суда, часть сведений о личности осужденного судом первой инстанции не была учтена в качестве смягчающих, в том числе полное признание вины, наличие наград, поощрений, положительные характеристики.

В пресс-службе также сообщили, что размер штрафа — 7 млн рублей оставлен без изменения, а вопрос об аресте имущества направлен на новое рассмотрение.

16 июля 2020 года Сурикова задержали по подозрению в получении взятки. По данным следствия, вице-мэр получил взятку от жительницы Томска за покровительство.

СКР по материалам ФСБ возбудил уголовное дело по п."в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере), и ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Сурикова арестовали.

В сентябре 2021 года Томский районный суд приговорил бывшего чиновника к четырем годам колонии строгого режима.

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