Депутату думы Томска Фадеевой избрали меру пресечения, не связанную с лишением свободы

Томский Обзор / Фото: 28 декабря 2021 // Фото: unsplash.com

Кировский районный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения депутату думы Томска Ксении Фадеевой о запрете определенных действий, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия (...) избрать меру пресечения в виде запрета использовать средства связи, отправлять корреспонденцию, общение с лицами, которые как-то могут проходить по делу, посещение публичных мероприятий», — сказал сотрудник пресс-службы.

Он уточнил, что Фадеевой инкриминируют ч.3 ст.282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества использованием служебного положения) и ч.3 ст.239 УК РФ (участие в деятельности некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан).

Ранее сообщалось, что Фадееву задержали в Томске сотрудники правоохранительных органов из Москвы.

Фадеева победила на выборах в гордуму Томска в сентябре 2020 года. В апреле 2021 года ее арестовали на 30 суток, а в конце мая оштрафовали на 300 тыс. руб. за организацию несанкционированного митинга в поддержку Навального.

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