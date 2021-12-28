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Обвиняемый в первом поджоге томского гипермаркета имеет инвалидность, его состояние оценят врачи - омбудсмен

Происшествия, Томские новости, омбудсмен гипермаркет лента пожар подожгли фейерверк Обвиняемый в первом поджоге томского гипермаркета имеет инвалидность, его состояние оценят врачи - омбудсмен

Мужчина, арестованный по обвинению в поджоге гипермаркета «Лента» на улице Елизаровых в Томске, находится под постоянным наблюдением, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу аппарата томского омбудсмена Елену Карташову.

«Мужчине несколько лет назад была установлена инвалидность второй группы. Арестованный томич сообщил, что не имеет жалоб на условия содержания в СИЗО. Пока его состояние в целом стабильно, он находится под постоянным наблюдением», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время он будет представлен на врачебную комиссию, по итогам которой будет решаться вопрос о возможности его пребывания до суда в следственном изоляторе или же о необходимости лечения в специализированном стационаре.

Как сообщалось, 21 декабря сгорел гипермаркет на улице Елизаровых в Томске, площадь пожара составила 3,5 тыс. кв. м. По подозрению в поджоге полицейские задержали 33-летнего сотрудника подрядной организации, который работал в гипермаркете. Мужчину арестовали.

25 декабря в гипермаркете на улице Пушкина в Томске также произошел пожар, из здания было эвакуировано около 500 человек.

Позже полицейские установили личность и задержали 27-летнего подозреваемого в поджоге, ему предъявили обвинение по ч.3 ст.30 и ч.2 ст.167 УК РФ (покушение на умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога) и арестовали на два месяца.

Оба арестованных при поджоге использовали жидкость для розжига.

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