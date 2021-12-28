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Томские приставы арестовали маршрутку

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Судебные приставы наложили арест на маршрутный автобус за долги его владельца, сообщает пресс-служба УФССП по Томской области.

Бизнесмен задолжал 655 тыс. рублей по трем кредитам. Еще 52 тыс. рублей составил исполнительский сбор за невыплату долга в добровольный срок. Приставы выяснили, что у должника, занимавшегося пассажирскими перевозками, есть в собственности автобус ПАЗ 32054. Тогда был вынесен запрет на совершение регистрационных действий в ГИБДД, чтобы должник не смог продать или продать транспортное средство до полного погашения долга.

"В конце 2021 года автобус, работающий по маршруту № 510, попал в поле зрения камеры программно-аппаратного комплекса «Дорожный пристав» на ул. Б. Хмельницкого. За рулем находился водитель, не имеющий отношения к долгу. Транспорт 2016 г.в. арестовали, предварительно оценив в 800 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Сейчас техника находится на ответственном хранении у третьего лица без права пользования. В случае, если задолженность не будет погашена в установленный судебным приставом срок, транспорт после оценки специалистом направят на реализацию.

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