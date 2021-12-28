Креативное сообщество протестует против «закона креативной диктатуры»

28 декабря 2021 / Томский Обзор

Российское креативное сообщество протестует против изменений в законодательство, которые ограничат возможности развития креативных индустрий в стране.

Во второй половине декабря 2021 года Министерство культуры РФ разместило на портале regulation.gov.ru законопроект «О внесении изменений в Закон Российской Федерации „Основы законодательства Российской Федерации о культуре“ и Федеральный закон „О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации“ (в части закрепления института творческих (креативных) индустрий)». Спорный документ уже назвали «законом креативной диктатуры».

По мнению представителей креативных сообществ, в документе не учтены многие специфические аспекты креативной деятельности, вносимые изменения не направлены на развитие креативных индустрий, недостаточно проработаны и окажутся вредны для всей сферы.

Среди основных претензий к поправкам — ограничение списка видов деятельности, которые смогут относить себя к креативным индустриям и тот факт, что они не смогут участвовать в соответствующих нацпроектах и госпрограммах; отсечение самозанятых и НКО как участников рынка креативных индустрий — в документе субъектами творческого (креативного) предпринимательства называются только «юридические лица, индивидуальные предприниматели и их объединения». Еще одна претензия связана с тем, что поправки, по факту, вводят монополию на налоговые льготы «для тех, кто управляет интеллектуальной собственностью, но не для тех, кто её создаёт».

Также в качестве недочетов упоминается «блокировка возможностей получения субсидий и льгот для создания и развития креативных кластеров, что особенно значимо для регионов» и тот факт, что поправки «ставят сферу технологических стартапов, науки и других креативных индустрий в прямую зависимость от Министерства культуры». Также противники поправок отмечают, что в документе нет четкого понятийного аппарата, что всегда очень усложняет практику правоприменения предлагаемых законодательных норм.

Среди тех, кто уже представил негативные отклики на документ — представители Союза креативных кластеров, АСИ, ЦСР, сети Rurban Creative Lab из многих регионов России, включая Томск и других профессиональных объединений.

До 31 декабря в отношении текста проекта документа проводятся общественные обсуждения и независимая антикоррупционная экспертиза. Все желающие могут проголосовать против поправок на портале regulation.gov.ru также до конца 2021 года.

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