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Еще трое скончались от коронавируса в Томской области

Коронавирус (Covid-19), Томские новости, коронавирус инфекция распространение инфекции Еще трое скончались от коронавируса в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 134 случая заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 345 человек. Трое заболевших скончались, сообщает региональный оперштаб по противодействию распространению коронавируса.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 61 246 случаев заболевания коронавирусом. 47 504 заболевших выздоровели.

Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,86.

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