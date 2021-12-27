Еще трое скончались от коронавируса в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 134 случая заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 345 человек. Трое заболевших скончались, сообщает региональный оперштаб по противодействию распространению коронавируса.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 61 246 случаев заболевания коронавирусом. 47 504 заболевших выздоровели.

Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,86.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: