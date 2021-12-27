Обвиняемый в превышении полномочий мэр Томска Кляйн в последнем слове заявил о сфабрикованности уголовного дела

27 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Мэр Томска Иван Кляйн, которого обвиняют в превышении полномочий и незаконном предпринимательстве, выступая в суде с последним словом, заявил о своей невиновности, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на корреспондента из зала Советского районного суда.

По его мнению, в ходе предварительного расследования следствие допускало ошибки, которые, как он считает, должны были привести к прекращению дела, но сторона обвинения отказалась прекратить уголовное преследование.

«Причины (моего — ИФ) задержания совсем другие (не указанные в обвинении — ИФ), мотивы следователя — тоже. Но время все расставит все на свои места. Вскрылась ошибка, перепутали санитарно-защитные зоны двух разных предприятий, но маховик остановить нельзя», — сказал Кляйн.

По его словам, из 110 свидетелей по делу сторона обвинения поверила только тем, кто был осужден.

«Прокурор верит осужденным и не верит остальным. Нашли свидетелей, которые имеют проблемы с законом: Суриков (осужденный за взятку бывший вице-мэр Евгений Суриков — ИФ), Подгорная (Анна Подгорная, бывший вице-мэр Томска, осуждена условно за превышение полномочий — ИФ), Вяткин (Денис Вяткин, экс-сотрудник городского департамента архитектуры, был осужден за передачу взятки — ИФ)», — уточнил Кляйн.

Он подчеркнул, что считает себя невиновным и по эпизоду с отказом изменить статус земельного участка, и по эпизоду с выделением земли его дочери, и по эпизоду с незаконным участием в деятельности ОАО «Томское пиво» (Кляйн является бенефициаром компании).

«Все три эпизода считаю сфабрикованными. Судят меня за свое видение развития Томска, за решения, которые соответствуют закону. Обвинение поверило сомнительным предпринимателям, тем, кто уже осужден, показания в суде которых отличаются от тех, что были даны в ходе предварительного следствия. Примите справедливое решение и дайте мне возможность послужить томичам», — добавил Кляйн.

Как сообщалось, мэра Томска обвиняют в двух эпизодах превышения должностных полномочий и незаконном предпринимательстве. В середине ноября 2020 года его арестовали, а затем временно отстранили от должности. В конце февраля 2021 года Кляйну сделали операцию, в марте перевели из СИЗО под домашний арест с пребыванием в медучреждении. В апреле градоначальник перенес вторую операцию.

26 мая адвокат Лариса Шейфер сообщила, что он завершил лечение в стационаре, а на следующий день суд удовлетворил ходатайство защиты об изменении места содержания под домашним арестом с медучреждения на квартиру.

Рассмотрение дела мэра по существу началось в Советском районном суде Томска 8 апреля. В конце декабря прокуратура попросила суд приговорить Кляйна к 5 годам заключения, сторона защиты попросила полностью оправдать своего подзащитного.

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