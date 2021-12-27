Томские ученые создали программу, оптимизирующую производство композитов

Ученые радиофизического факультета Томского госуниверситета разработали программное обеспечение для спектрометров, позволяющее посредством голографии определять расположение различных неоднородностей в объеме образца композитного материала. Разработка зарегистрирована в Роспатенте.

Как уточняют в пресс-службе вуза, новое ПО позволяет получать голографические изображения композитных материалов. Таким образом можно будет обнаружить дефекты и неоднородности не только в одной плоскости. Новый программный продукт зарегистрирован в Роспатенте.

Программный продукт разработал аспирант РФФ ТГУ Александр Бердюгин в рамках работы по развитию методов бесконтактной дефектоскопии материалов при помощи терагерцового излучения. Исследования ведутся под руководством старшего научного сотрудника лаборатории терагерцовых исследований ТГУ Александра Бадьина.

"Подобные системы дефектоскопии позволяют визуализировать внутреннюю структуру объектов неразрушающим способом – с помощью терагерцового излучения. Основным недостатком существующих систем дефектоскопии является возможность получения только плоских изображений объекта, подобно фотоснимку в оптическом диапазоне. В таком случае, если дефект или неоднородность в материале распределены не только в одной плоскости, а во всем объеме объекта, мы не сможем их различить. С помощью нового программного обеспечения и модернизации текущей системы мы сможем получить гораздо больше информации", – рассказал младший научный сотрудник научной лаборатории терагерцовых исследований научного управления ТГУ Александр Бердюгин.

Основная сфера применения этой разработки – это контроль качества производства композиционных материалов. Из-за того, что в их состав входят несколько компонентов, принципиальным ставится вопрос о равномерном распределении составляющих материала в объёме образца.

"Мы стараемся фокусироваться на композитах, получаемых с помощью 3D-печати, сложная структура которых может быть нарушена, например, из-за неправильно выбранного состава или нарушения температурного режима. Сама печать занимает длительное время, и чем раньше дефект будет выявлен – тем лучше. После модернизации спектрометра мы сможем более детально выявлять дефекты в объеме материала и таким образом оперативно отсеивать брак, а не дожидаться, когда будет готова деталь", – объяснил Александр Бердюгин.

Сейчас в лаборатории ТГУ идет работа над модернизацией системы дефектоскопии для выполнения задач нового программного обеспечения. Уже собраны основные компоненты системы, которые теперь предстоит протестировать на композитных материалах различной структуры. Система достаточно сложная и требует детальной настройки. После тестирования ученые планируют объединить ее с 3D-принтером и таким образом повысить качество производства композитов.

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