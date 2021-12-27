Включайте праздник: Wink подготовил новогоднее киноменю для любителей яркого, смелого и нереально интересного

27 декабря 2021 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

К длинным новогодним каникулам видеосервис Wink подготовил яркое киноменю, которое объединяет приключения, фантастику, юмор и настоящую смелость. Эмоций от новинок хватит на все праздничные дни.

Открывают меню фильмы и сериалы, действие которых сразу погружает в новогоднее настроение, — ведь они про семьи, которые готовятся к празднику. Только каждая делает это по-своему.

24 декабря зрители Wink увидят премьеру рождественской серии третьего сезона британского ситкома «Призраки» (16+) в эксклюзивной озвучке Кураж-Бамбея. Какие гости заглянут в особняк, где живут Элисон (Шарлотта Риччи) и Майк (Кьелл Смит-Байноу), накануне самого волшебного праздника, остается только гадать. Но наверняка и в этот раз это будут соседи, с которыми не соскучишься.

Как готовятся к любимому празднику герои российского сериала «Зёма» (18+), тоже расскажет специальный новогодний эпизод. Именно полное погружение в провинциальную действительность обеспечило всем сезонам хулиганской саги любовь зрителей в самых разных городах по всей стране. Подсмотреть, как встречают Новый год четкие пацаны из Пензы, зрители смогут 30 декабря.

Новогодний эпизод «Вампиров средней полосы» (18+) — приквел вампирской комедии и одного из самых успешных российских сериалов. Его поклонников ждет история обращения самого молодого смоленского вурдалака. Совершенно случайно под Новый год Женёк (Глеб Калюжный) вливается (или впивается?) в семью, и это событие превращает мрачный вампирский вечер в трогательный домашний праздник. Wink покажет новогоднюю серию уже 29 декабря.

Следующая премьера Wink продолжает тему и призраков, и семьи, причем по обе стороны экрана. Фильм «Охотники за привидениями: наследники» (12+), в центре которого — приключения семьи Игона Спенглера, одного из знаменитых Ghostbusters, снял сын режиссера оригинальной картины 1984 года Джейсон Райтман. Оказавшаяся на мели дочь Игона Келли (Кэрри Кун) с детьми Тревором (Финн Вулфхард) и Фиби (Маккенна Грейс) приезжает в старый отчий дом. Подростки азартно исследуют новое место обитания и обнаруживают фантастическое наследство, среди которого автомобиль Ecto-1 и настоящие ловушки, принадлежавшие охотникам за привидениями. Придется ли использовать все это по назначению, зрители узнают уже 5 января.

Семейное роуд-муви «10 дней с Сантой» (12+) приглашает в предновогоднюю Лапландию, вполне достоверно снятую в итальянских Альпах. Карло (Фабио Де Луиджи) с женой Джулией (Валентина Лодовини) и тремя детьми отправляется на своем фургоне в рождественский Стокгольм. Но праздник в лице Санта-Клауса настигает их еще в пути: на снежных лесной дороге они сбивают пожилого мужчину в костюме главного новогоднего волшебника. Отделавшийся легким испугом странный пешеход утверждает, что он — настоящий Санта, и, кажется, совсем не лукавит. Поверить в это или усомниться, пользователи Wink смогут решить 3 января.

В российской комедии «Чиновник» (18+) празднику места не нашлось, ведь ее главный герой, владелец строительной компании (Павел Майков), — на грани банкротства. Спасти бизнес может победа в тендере, обеспечить которую готов «свой» человек — знакомый чиновник (Андрей Бурковский), нужно лишь замотивировать его. Но хорошо спланированная схема рассыпается с первого шага. Режиссер Владимир Моташнёв раскрывает тему власти и беспринципности с гоголевской беспощадностью, а как именно — пользователи Wink узнают 4 января.

На длинных каникулах наверняка найдется время и для серьезного кино. Поклонников фильмов, основанных на реальных событиях, ждут две российские премьеры с самыми настоящими героями. В образе капитана Николая Комлева (Пётр Фёдоров) в военной драме «Летчик» (12+) режиссер Ренат Давлетьяров объединил сразу несколько судеб, в том числе и историю легендарного Алексея Маресьева. Действие фильма происходит зимой 1941 года под Москвой. Посадив сбитый самолет, Комлев двигается к своим и не жалеет сил, чтобы победить не только внешнего, но и внутреннего врага — страх. В картине все реально — и легендарный Ил-2, и настоящий мороз. Зрителям Wink она доступна с 24 декабря.

В центре сюжета драмы «Небо» (12+) тоже военные летчики, но сражаются они в других условиях: это первый художественный фильм, рассказывающий о контртеррористической операции в Сирии. Во время боевого вылета самолет подполковника Сошникова (Игорь Петренко) сбивает турецкий истребитель, но летчикам удается катапультироваться. За операцией спасения следят во многих странах, но особая тревога, конечно, на родине, где офицеров ждут родные. В видеосервисе Wink картину можно будет посмотреть с 3 января.

Даты цифровых премьер в видеосервисе Wink могут быть изменены по инициативе правообладателей.

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