Полицейские задержали подозреваемого в поджоге «Ленты»

Томский Обзор / Фото: 25 декабря 2021 // Фото: 70.мвд.рф

Томские полицейские «по горячим следам» задержали подозреваемого в здании гипермаркета «Лента» на ул. Пушкина, сообщает пресс-служб регионального УМВД.

«В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий „по горячим следам“ сотрудниками полиции установлен подозреваемый. Им оказался местный житель, 1994 года рождения», — говорится в сообщении.

Задержанного доставили в территориальный отдел полиции для разбирательства.

Напомним, сообщение о возгорании в гипермаркете «Лента» поступило сегодня, 25 декабря, в 16.14. Возгорание произошло в отделе пиротехники. Площадь пожара составила 2 кв. метра. Из здания эвакуировались около 500 человек персонала и 150 работников.

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