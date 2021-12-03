18+
18+

Полицейские задержали подозреваемого в поджоге «Ленты»

Происшествия, Томские новости, пожар горит огонь сводка происшествий жесть Томска Полицейские задержали подозреваемого в поджоге «Ленты»

Томские полицейские «по горячим следам» задержали подозреваемого в здании гипермаркета «Лента» на ул. Пушкина, сообщает пресс-служб регионального УМВД.

«В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий „по горячим следам“ сотрудниками полиции установлен подозреваемый. Им оказался местный житель, 1994 года рождения», — говорится в сообщении.

Задержанного доставили в территориальный отдел полиции для разбирательства.

Напомним, сообщение о возгорании в гипермаркете «Лента» поступило сегодня, 25 декабря, в 16.14. Возгорание произошло в отделе пиротехники. Площадь пожара составила 2 кв. метра. Из здания эвакуировались около 500 человек персонала и 150 работников.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томские рестораны поборются за звание лучших по версии WHERETOEAT

3 декабря 2021
Томские новости

Еще трое скончались от коронавируса в Томской области

29 ноября 2021
Томские новости

В Томске заработал новый мобильный пункт вакцинации

2 декабря 2021
Томские новости

Томичей приглашают на большие американские гастроли в Underground

3 декабря 2021
Томские новости

Томский альпинист победил на чемпионате России

21 декабря 2021
Томские новости

Пять человек попали в стрежевскую больницу после пожара в вездеходе

23 декабря 2021
Томские новости

В начале января часть домов в томском Академгородке останутся без воды

17 декабря 2021
Томские новости

Защита обвиняемого в превышении полномочий мэра Томска Кляйна просит оправдать его

23 декабря 2021
Томские новости

«Газпромнефть-Восток» определил лучшего экологического партнера

23 декабря 2021
Комментарии для сайта Cackle