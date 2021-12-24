Еще трое скончались от коронавируса в Томской области
24 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: еngin akyurt on Unsplash
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 163 случая заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 358 человек. Трое заболевших скончались, сообщает региональный оперштаб по противодействию распространению коронавируса.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 60 819 случаев заболевания коронавирусом. 46 426 заболевших выздоровели.
Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,89.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».
Тэги/темы: