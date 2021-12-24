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Летом авиакомпаний «Россия» запустит ежедневный авиарейс из Красноярска в Томск

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Авиакомпания «Россия» запустит ежедневный авиарейс из красноярского аэропорта «Емельяново» в Томск.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Расписание», полеты по этому направлению будут выполняться со 2 июня.

Как уточняет агентство «Интерфакс-Сибирь», с 1 июня смена авиакомпаний произойдет на рейсах из Красноярска в Новосибирск и Иркутск. При этом на обоих направлениях изменится регулярность полетов. Самолеты «России» будут выполнять рейсы в Новосибирск ежедневно по одному разу утром, а также по вечерам четыре раза в неделю, а в Иркутск — по одному рейсу утром и вечером ежедневно.

Кроме того, «Россия» запустит из красноярского «Емельяново» три новых рейса. Так, с 1 июня начнутся полеты в Тюмень и Екатеринбург. Оба рейса будут выполняться ежедневно в вечернее время.

«Россия» — одна из крупнейших авиакомпаний РФ по пассажиропотоку. Базовыми аэропортами авиапредприятия являются петербургское «Пулково», московское «Шереметьево».

«Аэрофлот» контролирует 75% минус 1 акцию «России», блокирующий пакет — у администрации Санкт-Петербурга.

Базовым аэропортом «Аэрофлота» является московское «Шереметьево». Красноярск стал первым региональным хабом компании. С 2021 года «Аэрофлот» начал базировать в «Емельяново» три Boeing-737-800, в дальнейшем планируется развивать полеты на Superjet 100: самолеты этого типа «Аэрофлот» передает «России» в рамках стратегии группы до 2028 года.

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